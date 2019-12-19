فالفيردي: من الطبيعي أن نُعاني أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد

برشلونة – قال إرنستو فالفيردي، المديرالفني لبرشلونة، عقب التعادل سلبيا أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في “كلاسيكو الأرض” على ملعب (كامب نو) الأربعاء، إنه يتفهم “معاناة” فريقه أمام الميرينجي لأنه “فريق كبير”.

وصرح فالفيردي عقب اللقاء: “من الطبيعي أيضا أننا جعلناهم يعانون، والليغا هذا الموسم متكافئة، ولكن ليس من الطبيعي أن نتفوق عليهم بفارق 17 أو 18 نقطة، أو أن نسجل 5 أهداف في مرماهم، من الطبيعي أن يقاتلوا على اللقب حتى النهاية”.

Football: Barcelona vs Real Madrid ended in a 0-0 draw at the Camp Nou as Ernesto Valverde's side maintain top spot in #LaLiga pic.twitter.com/jsOcGlyOAU — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 19, 2019

وحول سير اللقاء، أوضح مدرب البرسا: “لقد ضغطوا علينا من الأمام، وكان خروج الكرة من الخلف صعب للغاية، ريال مدريد فريق قوي للغاية على المستوى البدني. في كل مرة نتخطى فيها الخط الأول، كنا نصنع فرصا للتسجيل. الريال أيضا أجبرنا على التراجع لمناطقنا، وهددوا مرمانا من خلال الركلات الركنية والتسديدات”.

وتابع المدرب الباسكي تصريحاته: “شعرنا بعدم الراحة بسبب عدم قدرتنا على تخطي هذا الضغط المتقدم، وهذا زاد من قوة الريال. أما في الشوط الثاني، الأداء تحسن، ولم نفقد كرات كثيرة. صنعنا فرصتين، والنتيجة مرضية في النهاية”. (إفي)