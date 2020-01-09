فالفيردي يُفضل الشكل القديم لكأس السوبر ويحسم مستقبل فيدال

جدة (السعودية) – يفضل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الشكل التقليدي لبطولة كأس السوبر الإسباني عما هي عليه حاليا، سواء فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة أو حتى موعد إقامة البطولة.

وتحتضن مدينة جدة السعودية بطولة السوبر للعام الثاني خارج إسبانيا، بعد نسخة العام الماضي في المغرب، لأول مرة في نسختها الجديدة بمشاركة 4 فرق بنظام خروج المهزوم من نصف النهائي.

وتأخر المؤتمر الصحفي لفالفيردي الأربعاء عشية مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة، عن الموعد المحدد سلفا بعد أن ضلت حافلة الفريق الطريق أثناء توجهها لملعب التدريب، وهو ما تسبب في تأخر انطلاق المران نحو 50 دقيقة.

وقال المدرب الباسكي خلال المؤتمر: “لقد خضت نهائيات في كأس السوبر (3 مع أثلتيك بيلباو و2 مع برشلونة)، وفي جميعها خضت مباراة الإياب خارج ملعبي، بينما كانت الأخيرة على ملعب محايد (مدينة طنجة المغربية)، والآن بمشاركة 4 فرق، أشعر بغرابة بعض الشيء لخوض البطولة بمشاركة 4 فرق، ولكن هذا هو الواقع، إذا ما كان لي الاختيار، فسأفضل الشكل القديم”.

وبسؤاله حول إذا ما كان يفضل خوض المباراة مع بداية الموسم في الصيف أو الآن في سط الموسم في الشتاء، علق مدرب البرسا إن السوبر كان دائما اللقب الأول في الموسم، وشخصيا كنت أفضل الموعد القديم.

وتابع: “الأمور تغيرت الآن، سنرى ماذا سيحدث، المباريات أصبحت أكثر تشويقا للجماهير، وتنطوي على إثارة أكبر، ولكن من وجهة نظر رياضية، هناك بطل واحد لليغا (برشلونة)، وأيضا بطل واحد لكأس الملك (فالنسيا)”.

وأكد فالفيردي أن الفريق في حالة “جيدة” في جدة، ويتأقلم على الأجواء تدريجيا: “العام الماضي شهد تغييرات بإقامة كأس السوبر في طنجة، إنها خطوة أخرى”.

وأكد أن فريقه يتعامل مع مباراة الغد على أنها في الليغا، ويدرك مدى قوة المنافس كما حدث في أخر مباراة بينهما الشهر الماضي على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) والتي حسمها البرسا بصعوبة (0-1).

وحول مستقبل لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، الذي يرغب إنتر ميلانو الإيطالي في الحصول على خدماته، أوضح “أتحدث معه مثلما أتحدث مع باقي اللاعبين. من الصعب التفكير في رحيله لفريق آخر، وهو مستمر معنا. سنرى إن كان سيبدأ كأساسي أو سيدخل كبديل”. (إفي)