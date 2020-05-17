فالكاو ينتقد عدم السماح للاعبين بالاحتفال في الأهداف بسبب كورونا

بوجوتا – انتقد الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو، مهاجم غلطة سراي التركي، عدم السماح للاعبين بالعناق احتفالا بالأهداف أثناء متابعته لمواجهات الدوري الألماني “البوندسليغا” التي استؤنفت السبت بعد توقف نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعادت عجلة “البوندسليغا” للدوران مجددا ولكن بدون جماهير، بمواجهات عديدة أبرزها تلك التي اكتسح فيها بروسيا دورتموند ضيفه شالكه برباعية نظيفة في دربي “الرور”، والتي شهدت عدم احتفال اللاعبين بأهدافهم كما جرت العادة، حيث اكتفوا بإبداء فرحتهم عن بُعد.

وأكد الهداف الكولومبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أتساءل عند مشاهدة كرة القدم وهي تعود: هل يوجد سبب فني يمنع اللاعبين من العناق بعد تسجيل الأهداف؟ هناك تلامس دائم خلال المباراة. وأثناء الركلات الركنية تجد المدافع فوقك، والمسافة قريبة بين الجميع”.

وعاد صاحب الـ34 عاما للمشاركة في مران فريقه التركي يوم الخميس الماضي، تمهيدا لعودة الدوري التركي في 12 يونيو/حزيران المقبل، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتعد هذه الحصة التدربية الرابعة للفريق منذ العودة، ولكن بقواعد محددة أبرزها التدرب في مجموعات فردية، وبمسافات بين اللاعبين، هذا بالإضافة لبعض التدابير الاحترازية لتجنب أي انتقال للعدوى.

وغاب المهاجم الدولي المخضرم عن أول 3 حصص تدريبية للفريق، ما أثار الكثير من القلق بين الجماهير حول وجود خلاف بين اللاعب والإدارة، وبعد عودة التدريبات، قررت إدارة النادي التوقف مجددا لمدة 6 أيام بعد اكتشاف حالجة إيجابية بين أحد أفراد الطاقم الفني.

وأشار النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “بعد إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة المدرب فاتح تريم، والإداريين، والأطباء، والمساعدين، تم اكتشاف حالة إيجابية بين أفراد الطاقم الفني”. (إفي)