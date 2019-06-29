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فالنسيا وفياريال يتفقان على استمرار تشيريشيف مع “الخفافيش”

منذ ساعتين

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فالنسيا (إسبانيا) – أكد ناديا فالنسيا وفياريال توصلهما إلى اتفاق مبدئي لانتقال اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف لفريق “الخفافيش” ، الذي لعب بين صفوفه الموسم الأخير معارا من “الغواصات الصفراء”.

وأشار الناديان إلى أن الاتفاق قيد الإنتهاء ، لإضافة الصفة الرسمية عليه ، حيث كان تشيريشيف قد انتقل لصفوف فالنسيا معارا من فياريال صيف العام 2018 لمدة موسم واحد ، وبموجب الإتفاق الجديد سيستمر مع فريق “الخفافيش” الذي قرر شراء اللاعب.

وكان اللاعب الروسي قد أكد في وقت سابق أن الصفقة أصبحت شبه محسومة ، وأن مارسيلينو جارسيا تورال المدرب الحالي لفالنسيا ، الذي عمل معه أيضا في فياريال ، يراهن عليه للموسم المقبل في ميستايا.

وتعرض تشيريشيف إلى إصابة في نهاية الموسم الماضي ، وأصبح الآن بالمرحلة الأخيرة من تعافيه ، في انتظار أن يصبح بحالة بدنية مثالية مع بدء موسم 2019-2020. (إفي)

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