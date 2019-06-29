آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

فالنسيا يرحل رسميا عن مانشستر يونايتد الى الدوري الاكوادوري

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلن نادي ليجا دي كيتو الإكوادوري ، عن اتمام عملية انتقال أنطونيو فالنسيا إلى صفوفه لمدة موسمين قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأشار النادي الإكوادوري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “ليجا دي كيتو يُعلن رسميا عن وصول أنطونيو فالنسيا كدعم جديد بعقد يمتد لموسمين”.

وأكمل فالنسيا في أبريل (نيسان) الماضي 10 سنوات في النادي الإنجليزي ، والذي حقق معه العديد من البطولات ، كما كان فالنسيا من عناصر المنتخب الاكوادوري الذي تأهل لمونديالي ألمانيا 2006 والبرازيل 2014.

وبدأ فالنسيا صاحب الـ (33 عاما) مسيرته الكروية في ناثيونال الاكوادوري ، ثم انتقل في العام 2005 إلى فياريال الاسباني ، كما مثّل نادي ويجان ، قبل أن ينتقل في العام 2009 إلى مانشستر يونايتد.

مقالات ذات صلة

منتخب الناشئين يصعد تحضيراته لغرب اسيا

منذ 20 دقيقة

تقارير .. اشبيلية يجهز عرضاً ضخماً لضم زياش

منذ 21 دقيقة

خطوة تفصل انضمام البرازيلي لودي الى اتلتيكو مدريد

منذ 45 دقيقة

اشبيلية يتوصّل لاتفاق مبدئي مع ايندهوفن بشأن دي يونج

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock