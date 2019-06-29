فالنسيا يرحل رسميا عن مانشستر يونايتد الى الدوري الاكوادوري

عمان – الغد – أعلن نادي ليجا دي كيتو الإكوادوري ، عن اتمام عملية انتقال أنطونيو فالنسيا إلى صفوفه لمدة موسمين قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأشار النادي الإكوادوري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “ليجا دي كيتو يُعلن رسميا عن وصول أنطونيو فالنسيا كدعم جديد بعقد يمتد لموسمين”.

Hope to play a new World Cup Final again!! Cheers ⚽️ @ManUtdhttps://t.co/xIBsTguY80 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) June 29, 2019

وأكمل فالنسيا في أبريل (نيسان) الماضي 10 سنوات في النادي الإنجليزي ، والذي حقق معه العديد من البطولات ، كما كان فالنسيا من عناصر المنتخب الاكوادوري الذي تأهل لمونديالي ألمانيا 2006 والبرازيل 2014.

وبدأ فالنسيا صاحب الـ (33 عاما) مسيرته الكروية في ناثيونال الاكوادوري ، ثم انتقل في العام 2005 إلى فياريال الاسباني ، كما مثّل نادي ويجان ، قبل أن ينتقل في العام 2009 إلى مانشستر يونايتد.