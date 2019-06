فالنسيا يرحل رسميا عن مانشستر يونايتد الى الدوري الاكوادوري

عمان – الغد – أعلن نادي ليجا دي كيتو الإكوادوري ، عن اتمام عملية انتقال أنطونيو فالنسيا إلى صفوفه لمدة موسمين قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأشار النادي الإكوادوري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “ليجا دي كيتو يُعلن رسميا عن وصول أنطونيو فالنسيا كدعم جديد بعقد يمتد لموسمين”.

