فالنسيا يسعى لكسر صمود أتلتيكو مدريد على ملعب “الميستايا”

فالنسيا – يستقبل فالنسيا يوم الجمعة غريمه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، والتي سيسعى خلالها فريق “الخفافيش” لكسر صمود فريق العاصمة في ملعب ميستايا، الذي لم يخسر عليه في آخر أربع مواجهات جمعت بينهما.

ويعود آخر انتصار لفالنسيا على أتلتيكو إلى موسم 2014-15 عندما تفوق أصحاب الأرض 3-1، وبعدها تجرع “الخفافيش” هزيمتين (1-3) و(0-2) وتعادلوا مرتين بدون أهداف وبهدف لمثله.

Volvemos a los entrenamientos 🔛

Trabajo, trabajo y más trabajo 💪🏽

Con la mente en la próxima jornada de @Laliga ⚽#ValenciaAtleti 🦇🔴 pic.twitter.com/RjopBwwIOA — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 10, 2020

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في “ميستايا” تعود للجولة الأولى من الموسم الماضي يوم 28 آب (أغسطس)، وحينها تقدم أتلتيكو بهدف لأنخل كوريا قبل أن يدرك رودريجو التعادل لفالنسيا.

واجمالا يتفوق فالنسيا في مواجهاته على ملعبه أمام أتلتيكو بـ40 انتصارا، مقابل 18 تعادلا و20 هزيمة، وسجل اجمالي 138 هدفا ودخل مرماه 83.

ويتشبث فالنسيا بالعودة لسكة الانتصارات على حساب المنافس القوي أتلتيكو، خاصة بعد نجاح أبناء ميستايا في الفوز على برشلونة بهدفين نظيفين، بعد طول غياب، ليحتل الفريق المركز السابع بـ37 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو صاحب المركز الرابع، رغم سقوط “الخفافيش” القاسي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة بملعب خيتافي. (إفي)