فالنسيا يطير للسعودية لخوض كأس السوبر الإسباني

فالنسيا – يسافر فريق فالنسيا الاثنين للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه ريال مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وحسبما أعلن النادي، فقد أدى الفريق تحت قيادة مدربه ألبرت سيلاديس تدريبه الأخير ظهر اليوم في مدينة (باتيرنا) الرياضية ومن المقرر أن تسافر البعثة في تمام الـ17:00 من مطار مانيسيس.

ومن المقرر أن يقدم مدرب الفريق برفقة اللاعب خوسيه لويس جايا مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء في تمام الـ17:45 بالتوقيت المحلي قبل إجراء التدريبات في تمام الـ18:30 على ملعب فريق الاتحاد السعودي.

ويغيب عن الفريق بشكل مؤكد كل من كريستيانو بيتشيني ومانو باييخو وجونسالو جيديس وكانج إن ورودريجو مورينو.

وستقام المواجهة يوم الأربعاء المقبل على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة. – (إفي).