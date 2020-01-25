فالنسيا يلحق بالمدرب سيتين أول هزيمة مع برشلونة

مدريد- ألحق فالنسيا يلحق بالمدرب سيتين أول هزيمة مع برشلونةأول هزيمة بالمدرب كيكي سيتين مع فريقه الجديد برشلونة بعدما فاز صاحب الأرض 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأهدر ماكسي جوميز ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يصلح الخطأ بتسديد كرة حولها جوردي ألبا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لاعب فالنسيا يلحق بالمدرب سيتين أول هزيمة مع برشلونةذاته الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وكان فالنسيا يلحق بالمدرب سيتين أول هزيمة مع برشلونةالطرف الأخطر على المرمى طوال المباراة رغم سيطرة برشلونة على الكرة لفترات طويلة.

وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 43 نقطة من 21 مباراة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي خاض 20 مباراة وسيلعب في ضيافة ريال بلد الوليد غدا الأحد. ويأتي فالنسيا يلحق بالمدرب سيتين أول هزيمة مع برشلونةخامسا وله 34 نقطة.

وتولى سيتين قيادة برشلونة منذ 11 يوما وفاز 1-صفر على غرناطة في الدوري ثم تفوق بصعوبة 2-1 على إبيزا المتواضع في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء بفضل هدفين متأخرين عبر أنطوان جريزمان.-رويترز