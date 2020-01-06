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فالنسيا يُحرم من خدمات رودريجو أمام ريال مدريد للإصابة

كأس السوبر الإسباني

منذ 34 دقيقة

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فالنسيا (إسبانيا) – أعلن نادي فالنسيا الأحد أن مهاجمه الدولي رودريجو مورينو أصيب بالتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة إيبار السبت في الجولة 19 لليغا على ملعب (المستايا).

وقال النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن صاحب الـ28 عاما، الذي غادر المباراة التي حسمها فريقه بهدف نظيف في الدقيقة 83، لم يشارك في مران اليوم، وبهذا يتأكد غيابه عن مواجهة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

ويضرب “الخفافيش”، بطل كأس الملك، موعدا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر مع الفريق الملكي في النسخة الأولى التي تحتضنها السعودية وتقام بمشاركة 4 فرق بنظام خروج المغلوب من نصف النهائي، بينما ستجمع المواجهة الأخرى يوم الخميس برشلونة، بطل الليغا، مع أتلتيكو مدريد.

ورغم أن النادي لم يذكر سوى أن عودة اللاعب “مرتبطة بمدى استجابته للعلاج”، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب نحو أسبوعين، حيث يحتل فالنسيا المركز السادس في الليغا برصيد 31 نقطة. (إفي)

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