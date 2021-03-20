برشلونة – يعد ماركو فان باستن (أوتريخت، 1964) أحد أفضل من لمسوا كرة القدم في التاريخ رغم أن مسيرته انتهت مبكرا للغاية حين كان عمره 28 عاما فقط بسبب إصابة في الكاحل الأيمن بينما كان يرتدي قميص ميلان بينما كان يملكه سيلفيو برلسكوني، وهو الفريق الذي اعتبر أنه “افضل حتى من برشلونة في حقبة يوهان كرويف” وهما الفريقان اللذان تزامنا بنهاية الثمانينات ومطلع التسعينات.

وأوضح فان باستن “لكن برشلونة بقيادة بيب جوارديولا كان أفضل من ميلان تحت إمرة برلسكوني”، وذلك خلال مقابلة (عن بعد) مع وكالة (إفي) بمناسبة نشر سيرته الذاتية (باستا).

وأكد فان باستن أن مدرب مانشستر سيتي الحالي أصبح مرجعية، موضحا “جوارديولا يقدم كرة القدم التي أفهمها وكذلك كرويف، وبأفضل صورة ممكنة” وهي الكرة الهجومية الممتعة.

لذا كان الأسطورة الهولندي مسئولا بشكل أو بآخر عن قرار برلسكوني بالاستغناء عن خدمات أريجو ساكي الذي كانت لديه فلسفة مغايرة تجاه كرة القدم حيث اعتمد أسلوب لعبه على الدفاع أكثر من الهجوم.

وفي عالم موازي ربما كان لهذا الموقف ألا يحدث مطلقا. فبعد رفع كأس أمم أوروبا في 1988 مع منتخب هولندا، تلقى فان باستن عرضا من جانب كرويف الذي كان قد وصل لتوه إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني وكان قد حظى بفان باستن تحت إمرته في أياكس من قبل، كي ينضم للبرسا.

وكشف اللاعب السابق “رفضت ذلك. كنت قد وصلت قبل عام فحسب إلى الميلان قادما من أياكس ولم استطع اللعب تقريبا بسبب إصابتي في الكاحل. كما أن أفضل كرة قدم في تلك الفترة كانت تلعب في إيطاليا. أردت إثبات في إيطاليا كيف أنني لاعب جيد وفزنا بكأس أبطال أوروبا (دوري الأبطال بمسماها الجديد).

وتوج النجم الهولندي السابق بأول دوري أبطال له في 1989 ومن ملعب كامب نو على حساب ستيوا بوخارست وبنتيجة كبيرة 4-0 أحرز فان باستن منها ثنائية، وكان الميلان قد أقصى ريال مدريد من نصف النهائي بنتيجة تاريخية 5-0 في مباراة الإياب. وقبلها بعام نال أول جائزة كرة ذهبية وأتبعها بالفوز بهذه الجائزة مرتين أخريين في 1989 و1992.

لكن مسيرة فان باستن لم تكن وردية على الدوام، لقد اختبر لحظات ومواقف تعيسة كذلك، وهي التي يسلط عليها الضوء في سيرته. وعلى سبيل المثال كان 21 ديسمبر/كانون أول 1992 نقطة تحول في حياته حين خضع للمرة الثالثة لجراحة في الكاحل . بعدها لم يعد أبدا إلى المستطيل الأخضر كلاعب محترف.

ويروي “كان الأمر بشعا، عانيت آلاما لا تطاق. عجز الأطباء عن مساعدتي بالعقاقير وساءت حالة كاحلي أكثر وأكثر. أمضيت وقتا طويلا قعيد الأريكة لا استطيع حتى السير، لم أكن أرغب في أن يراني الناس على هذه الحالة. أصبت بالاكتئاب، كانت فترة حالكة”.

وأضاف “كان الألم جسديا، لكنه كان له تأثير ذهني هائل. كان لا يزال بوسعي اللعب لأعوام عديدة بعد، وإظهار ما أنا قادر على فعله”.

لهذا فإن مقدمة (باستا) صادمة. ويكشف “سعيت لحل مشكلة الكاحل بطرق عديدة من أجل مواصلة مسيرتي الكروية، لكن لم يكن ذلك ممكنا”.

وكشف فان باستن أن “قراءة (أوبن)، السيرة الذاتية التي كتبها أندريه أجاسي” كانت مصدر إلهام له خاصة بسبب معاناته هو الآخر من متطلبات والده التي لا تنتهي. (إفي)