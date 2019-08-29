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فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

منذ ساعة واحدة
فان دايك بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في أوروبا

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موناكو- توج المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الموسم الرائع الذي قاد فيه فريقه ليفربول الإنكليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة العجوز الخميس في موناكو.
وتفوق الهولندي على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).
وخلف الهولندي البالغ من العمر 28 عاما نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال الجائزة العام الماضي بعد قيادة بلاده الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. (أ ف ب)

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