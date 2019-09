فان دايك المرشح الابرز للفوز بجائزة “الكرة الذهبية” امام ميسي ورونالدو

ميلانو – يُعد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أبرز المرشحين لنيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في خطوة يتوقع أن تمهد لنيله جائزة الكرة الذهبية.

ويقيم الفيفا يوم غد الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب، ومنذ إنشاء هذه الجائزة في عام 2016 توج الفائز بلقب أفضل لاعب من الفيفا، بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، والتي يقام حفلها في الثاني من كانون الأول (ديسمبر).

وبين العامين 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من “فرانس فوتبول” مع جائزة أفضل لاعب من الفيفا، قبل أن يتم الفصل بينهما بدءا من العام 2016.

