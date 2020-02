فان دايك: لا يمكن مقارنة محمد صلاح مع ميسي ورونالدو

القاهرة – اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أن زميله في الفريق، النجم المصري محمد صلاح يقدم موسما استثنائيا للسنة الثالثة على التوالي، لكنه رفض المقارنة التي يجريها البعض بينه وبين أشهر نجمين في كرة القدم العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال فان دايك إن: “تلك المقارنة غير منطقية لأن رونالدو وميسي قدما مستويات رائعة لسنوات طويلة، بينما صلاح لا يزال يحتاج لتقديم مستواه العالي لسنوات قادمة إذا أراد أن يضع نفسه في مقارنة معهما”.

كما رفض فان دايك ما يردده كثيرون بأن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل، مؤكدا أن الريدز تنتظرهم لقاءات قوية، وطالما أنهم لم يحسموا اللقب حسابيا فإن كل شيء يمكن أن يحدث، وذلك في مقابلة مع موقع (عربي بوست).

Virgil van Dijk was a Liverpool bargain at £75m. What would he cost now? By @paulwilsongnm https://t.co/F8vVylhXKr

— Guardian sport (@guardian_sport) February 13, 2020