فان دايك: لا يمكن مقارنة محمد صلاح مع ميسي ورونالدو

القاهرة – اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أن زميله في الفريق، النجم المصري محمد صلاح يقدم موسما استثنائيا للسنة الثالثة على التوالي، لكنه رفض المقارنة التي يجريها البعض بينه وبين أشهر نجمين في كرة القدم العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال فان دايك إن: “تلك المقارنة غير منطقية لأن رونالدو وميسي قدما مستويات رائعة لسنوات طويلة، بينما صلاح لا يزال يحتاج لتقديم مستواه العالي لسنوات قادمة إذا أراد أن يضع نفسه في مقارنة معهما”.

كما رفض فان دايك ما يردده كثيرون بأن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل، مؤكدا أن الريدز تنتظرهم لقاءات قوية، وطالما أنهم لم يحسموا اللقب حسابيا فإن كل شيء يمكن أن يحدث، وذلك في مقابلة مع موقع (عربي بوست).

Virgil van Dijk was a Liverpool bargain at £75m. What would he cost now? By @paulwilsongnm https://t.co/F8vVylhXKr — Guardian sport (@guardian_sport) February 13, 2020

وكشف قائد منتخب هولندا الذي جاء ثانيا في جائزة أحسن لاعب في العالم لعام 2019 في جائزتي الفيفا والكرة الذهبية، أنه وبقية لاعبي ليفربول لا ينظرون لجدول ترتيب البريميرليج، ولا يعنيهم في الوقت الحالي ما تتحدث عنه مواقع الاحصائيات عن الأرقام القياسية التي حققها الفريق أو في طريقه لتحقيقها، معتبرا أن تكرار انجاز أرسنال في موسمه الاستثنائي 2004/2005 بالتتويج باللقب دون هزيمة، أمر صعب لأن ليفربول سيواجه العديد من الفرق القوية الطامعة في تحقيق إنجاز بالفوز عليه، وبالتالي يمكن أن يتلقى الليفر خسارة أو أكثر في الجولات المتبقية من الموسم.

وحول ثقته الواضحة في نفسه ودوره في الفريق كقائد رغم وجود قائد رسمي هو الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، قال فان دايك إن أي لاعب كرة قدم يجب أن يثق في نفسه وفي قدراته، لأنه اذا لم يفعل ذلك سوف يخسر المباريات التي يخوضها، أما عن دوره في الفريق فقال إن كل لاعبي ليفربول يملكون شخصيات قيادية ومميزة، وأن هذا لا يمثل مشكلة لهندرسون أو للمدرب لان كل لاعب يعرف ما عليه فعله، وعلى العكس فإن وجود لاعبين يملكون شخصية قيادية يفيد الفريق في بعض الأوقات حيث يدعمون بعضهم بعضا.

كما تطرق مدافع ساوثامبتون السابق إلى ما يتردد عن تلقيه عروضا للرحيل عن الأنفيلد، فقال إنه في الوقت الحالي سعيد بالتواجد في ليفربول والعمل مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث انه يحقق معه كل الأحلام التي راودته كلاعب والتي دفعته لترك ساوثامبتون والالتحاق بالريدز، معتبرا أن التفكير في المستقبل وما قد يحدث فيه يمكن أن يفسد عليه استمتاعه باللحظة الحالية وما يحققه فيها من إنجازات.(إفي)