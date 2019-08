فان دايك يزاحم ميسي ورونالدو على عرش أفضل لاعب في أوروبا

موناكو – يأمل المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك في أن يكون لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، كافيا له من أجل التفوق على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في السباق على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في “القارة العجوز”.

وسيعلن الاتحاد القاري (يويفا) اسم اللاعب الذي سيخلف الكرواتي لوكا مودريتش، يوم غد الخميس في موناكو على هامش سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم الفائت، إضافة الى 55 صحافيا، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة.

واستحق فان دايك (28 عاما) أن يكون اسمه في اللائحة النهائية للمرشحين، إذ أحرز مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، واختير أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشيلسي عام 2005.

كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية.

أما ميسي (32 عاما)، قاد برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف “لا ليغا” بـ36 هدفا، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

