فان دايك يشيد بالصلابة الذهنية لليفربول في البريميرليغ

لندن – رأى الهولندي فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، ان الهدوء تحت الضغط كان مفتاح سيطرة فريقه الكاسحة على الدوري المحلي هذا الموسم.

ويبتعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في صدارة الـ”بريميرليغ” بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، بعد فوزه الأخير على وست هام 3-2 في المرحلة السابعة والعشرين الإثنين، ويحتاج الى أربعة انتصارات إضافية ليضمن لقبه الأول في ثلاثة عقود.

وتعيّن على ليفربول خوض معارك كثيرة في طريقه للوصول الى هذا الفارق الشاسع من النقاطـ، آخرها أمس حين تخلّف أمام وست هام 1-2 قبل 22 دقيقة على نهاية المباراة، فيما انتظر هدفا متأخرا لتخطي نوريتش سيتي مطلع الشهر الجاري.

NEW: Virgil van Dijk credits the absence of nerves as key to Liverpool’s record-breaking run https://t.co/9aNzM7oWKl

