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فان دي بيك: ريال مدريد واياكس يتفاوضان على انتقالي

منذ 7 دقائق

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مدريد – تحدث لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لليوم الثاني عن اهتمام ريال مدريد الاسباني بضمّه، مؤكداً عقبه خوضه الجولة الأولى من الدوري الهولندي مع أياكس أن الناديين يتفاوضان على انتقاله.

وأكد فان دي بيك عقب التعادل أمام فيتيسه في مباراة سجل فيها هدف وساعد في تسجيل الهدف الثاني لفريقة لتحقيق التعادل: “حقا يتواصل ريال مدريد مع أياكس، لكن لا يمكنني قول اكثر من ذلك”.

وطالب جمهور أياكس الذي توجه إلى المباراة فان دي بيك بالبقاء موسم آخر، حيث اعترف لاعب الوسط أنه سمع طلب الجمهور، وأن البقاء في الفريق أو الانضمام إلى ريال مدريد سيمثلان خياران جيدان لمسيرته.

واختتم: “وكيلي تحدث معهم وأفضل التركيز في اللعب، ريال مدريد فريق كبير وأياكس أيضا. سنرى ما سيحدث”.

(إفي)

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