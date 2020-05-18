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فان غال: تلقيت عرضا لتدريب منتخب المكسيك بالعام 2018

منذ 49 دقيقة

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لاهاي – أقر المدير الفني الأسبق لفريق برشلونة، الهولندي لويس فان غال، بأنه تلقى عرضا في العام 2018 لخلافة خوان كارلوس أوسوريو في تدريب منتخب المكسيك، ولكنه رفضه في النهاية.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة قنوات (إن أوه إس): “فكرت في أنها ستكون دولة مناسبة لي. فأنا أتحدث لغتهم واعتقد أنهم واعدون ويمتلكون منتخبا جيدا”.

وأوضح فان غال أنه رغب في أن تتحول المكسيك إلى “هولندا أمريكا الجنوبية”، مؤكدا أنه في العام 2018 كانت لديه العديد من الالتزامات.

يذكر أن أوسوريو رحل عن المنتخب المكسيكي في صيف العام 2018 وحل الأرجنتيني خيراردو مارتينو بديلا له في النهاية. (إفي)

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