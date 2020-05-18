فان غال: تلقيت عرضا لتدريب منتخب المكسيك بالعام 2018

لاهاي – أقر المدير الفني الأسبق لفريق برشلونة، الهولندي لويس فان غال، بأنه تلقى عرضا في العام 2018 لخلافة خوان كارلوس أوسوريو في تدريب منتخب المكسيك، ولكنه رفضه في النهاية.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة قنوات (إن أوه إس): “فكرت في أنها ستكون دولة مناسبة لي. فأنا أتحدث لغتهم واعتقد أنهم واعدون ويمتلكون منتخبا جيدا”.

#QuédateEnCasaConElVBARCaracol ⚽️🏆 Louis van Gaal reveló que en 2018 lo llamaron para reemplazar a Juan Carlos Osorio como seleccionador de Mexico ➡️”Me llamaron para reemplazarlo. Pensé que sería un país adecuado para mí. Hablo el idioma, creo que son prometedores (…)” pic.twitter.com/BANKgRcxRx — El VBAR (@VBarCaracol) May 18, 2020

وأوضح فان غال أنه رغب في أن تتحول المكسيك إلى “هولندا أمريكا الجنوبية”، مؤكدا أنه في العام 2018 كانت لديه العديد من الالتزامات.

يذكر أن أوسوريو رحل عن المنتخب المكسيكي في صيف العام 2018 وحل الأرجنتيني خيراردو مارتينو بديلا له في النهاية. (إفي)