فان غال ينتقد الأندية المطالبة بإلغاء مسابقات الدوري بسبب كورونا

لا هاي – انتقد الهولندي لويس فان غال السبت الأندية التي تطالب بإلغاء مسابقات الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقال “في الرياضة يتم الإعلان عن الفائز في الملعب”.

وندد المدرب السابق بدعوة المتصدر الحالي لبطولة الدوري الهولندي، أياكس آمستردام لإلغاء البطولة نهائيا وأكد لصحيفة “ألجيمين داجبلاد” الهولندية أن “هناك أندية تستخدم أزمة فيروس كورونا لمصلحتها الخاصة”.

وقال فان غال إن “يويفا وفيفا على استعداد لتعديل القواعد ومنح هامش للأندية. حسنًا، فلنبدأ العمل إذا. ثم يمكننا توسيع الموسم المقبل قليلا بإقامة مزيد من المباريات خلال الأسبوع”.

ويتعارض موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الهولندي للعبة اللذان يخططان لاستئناف الدوري الهولندي في النصف الثاني من يونيو/حزيران، مع موقف أياكس الذي يعتبر أن كلتا المؤسستين تبدي المصالح الاقتصادية على صحة اللاعبين وأسرهم بسبب خطر العدوى، بحسب المديرالفني للفريق، مارك أوفرمرز.

ورد فان غال بأنه ينبغي استئناف المباريات إذا أكدت السلطات الصحية “أنه تم القضاء على فيروس كورونا”.

ومع تبقي ثماني جولات، تسع بالنسبة لبعض الفرق، يتصدر أياكس وأي زد ألكمار الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة لكل منهما، مع تقدم فريق أمستردام بفارق الأهداف.

وقال فان غال “لا يمكن ترتيب الأمور كي يتوج أياكس باللقب بعد 25 مباراة. يملك ألكمار عدد النقاط نفسه وقطعنا ثلاثة أرباع الموسم. ألا يهم ذلك؟ هذا ليس منطقيا”.

واعتبر المدرب الهولندي أن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ستؤثر أيضا على أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات هذا الصيف، وقال “لا أعتقد أننا سنشهد صفقات بأكثر من 100 مليون يورو”. – (إفي)