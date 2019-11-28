فان مارفيك: نحتاج إلى وقت كاف لتطوير المنتخب الإماراتي

الدوحة – أكد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي الخميس، أنه سيلعب أمام العراق في الجولة الثانية من بطولة “خليجي 24” من أجل الفوز.

وصرح في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: “كان لدينا يومان فقط من أجل الاستشفاء وأنا معتاد أن أشارك في مسابقات أخرى يكون الوقت فيها أكبر للتحضير والاسترجاع، ولكن هذا هو الوضع لجميع الفرق ولا يمكننا أن نفعل كل شيء خلال يومين”.

المؤتمر الصحفي للمنتخب الإماراتي🇦🇪 قال مارفيك مدرب المنتخب: العراق فريق قوي من الناحية البدنية والذهنية ولعبت أمام العراق حينما كنت مدرباً للسعودية وأعرف نقاط قوته. وأكد لاعب المنتخب محمد مرزوق: نثق بأنفسنا ، ونطمح في مواصلة السير والتقدم لتحقيق الأهداف المطلوبة . pic.twitter.com/hiYMMVlWNX — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

وعن مباراة العراق، قال مارفيك: “العراق فريق قوي من الناحية البدنية والذهنية ولعبت أمام العراق حينما كنت مدربا للسعودية وأعرف نقاط قوته، وما قدموه أمام قطر (بالجولة الأولى) يؤكد قوتهم وحضورهم في الملعب”.

وأضاف: “يعلم الجميع أننا بدأنا منذ أشهر ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب ونسعى دائما للفوز في كل مباراة بالبطولة. نحتاج للوقت من أجل مزيد من التطور والارتقاء باللاعبين”.

وحول الخطة التي سيلعب بها أمام العراق، قال المدرب الهولندي: “نحن نتدرب يوميا بأسلوب خاص وأنا كمدرب أفضل طريقة اللعب الهجومي ولكن أحيانا تضطر للتغيير، وسنبدأ مواجهة العراق بطريقة تحقق لنا الفوز”.

وكان منتخب الإمارات قد استهل البطولة بفوز كبير على اليمن بثلاثة أهداف دون رد.

المؤتمر الصحفي للمنتخب العراقي 🇮🇶 قال كاتانيتش مدرب المنتخب:أتمنى لبسام الراوي الشفاء العاجل ،وقبل مباراة الغد لدينا تدريب وسيحدد الكثير من الأمور من ناحية جاهزية اللاعبين. وقال أحمد إبراهيم لاعب المنتخب:

نتمنى السلامة لبسام و فريقنا جاهز أمام الإمارات ولا توجد لدينا أية مشاكل. pic.twitter.com/4cbVfwYbk8 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

من جانبه، أكد اللاعب محمد مرزوق ثقته الكبيرة في زملائه لمواصلة الانتصارات في البطولة، حيث قال مرزوق: “أتمنى الشفاء العاجل للمدافع حمدان الكمالي، الذي تعرض للإصابة ونتمنى عودته”.

وعن المنافس، قال المدافع الإماراتي: “منتخب العراق تطور كثيرا مؤخرا ولكن نحن نثق في أنفسنا وسنقدم كل إمكانياتنا من أجل الفوز ومواصلة المشوار”.

وتابع: “طوينا صفحة اليمن بكل تفاصيلها وندرك صعوبة مواجهتي العراق وقطر، ولكن سنركز على كل مباراة على حدة”، حيث يتصدر “الأبيض” المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق، التي فازت أيضا في افتتاح البطولة على قطر، صاحبة الأرض بهدفين لهدف. (إفي)