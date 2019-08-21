فان مارفيك يستدعي 27 لاعبا لمنتخب الامارات استعدادا لمواجهة ماليزيا

دبي – استدعى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الاربعاء، 27 لاعبا لمعسكر”الأبيض” الذي يقام في البحرين من 25 اب (أغسطس) حتى الأول من أيلول (سبتمبر) ويخوض خلاله مباراتين وديتين، ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتلعب الامارات مع ماليزيا في 10 أيلول (سبتمبر) في كوالالمبور، ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات التي تضم أيضا منتخبات فيتنام وتايلاند واندونيسيا.

وشهدت التشكيلة الثانية في عهد المدرب الهولندي الذي تولى مهامه في اذار (مارس) 2019 خلفا للايطالي البرتو زاكيروني استدعاء صانع الالعاب عمر عبد الرحمن “عموري” مجدداً، بعدما كان قد اختاره فان مارفيك في القائمة الأولى التي خاضت معسكر النمسا في تموز (يوليو)، دون أن يشارك في التدريبات بسبب خضوعه لبرنامج خاص للابلال من الإصابة.

وكان عبد الرحمن (27 عاما) تعرض للإصابة في الركبة مع فريقه السابق الهلال السعودي في تشرين الاول (أكتوبر) 2018 ليغيب بذلك عن نهائيات كأس آسيا 2019، التي استضافتها بلاده بين الخامس من كانون الثاني (يناير) والأول من شباط (فبراير).

ولكن”عموري” النجم السابق لنادي العين شارك بشكل اعتيادي في تدريبات فريقه الجديد الجزيرة، الذي انضم اليه في 7 اب (أغسطس) بعد قرار الهلال بعدم تجديد عقده، ومن المتوقع ان يكون ضمن خيارات فان مارفيك للمباراتين الوديتين في معسكر البحرين امام سريلانكا في 30 الحالي وجمهورية الدومينكيان في 31 منه.

وضمت التشكيلة الاماراتية العديد من الوجوه الشابة ضمن سياسة التجديد التي يعتمدها المدرب.

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين) علي خصيف (الجزيرة) محمد الشامسي (الوحدة) عادل الحوسني (الشارقة)

للدفاع: سالم راشد وخليفة الحمادي ومحمد العطاس (الجزيرة) وبندر الأحبابي ومحمد شاكر(العين) الحسن صالح (الشارقة) وليد عباس (شباب الأهلي) حسن المحرمي (بني ياس) حمدان الكمالي محمد برغش (الوحدة).

خط الوسط: عمر عبد الرحمن وخلفان مبارك (الجزيرة ) احمد برمان (العين) طارق احمد وحبيب الفردان (النصر) علي سالمين (الوصل) ماجد سرور(الشارقة) خليل الحمادي (الوحدة).

الهجوم: علي مبخوت (الجزيرة) احمد خليل وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي) محمد العكبري (النصر) علي صالح (الوصل). (أ ف ب)