فان نيستلروي وستيكيلنبورغ ينضمان الى الجهاز الفني لمنتخب هولندا

امستردام – أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الثلاثاء عن انضمام لاعبيه الدوليين السابقين المهاجم رود فان نيستلروي وحارس المرمى مارتن ستيكيلنبورغ الى الجهاز الفني للمنتخب البرتقالي خلال كأس أوروبا 2020 التي ستستضيفها 12 مدينة اوروبية.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن “ستيكيلنبورغ البالغ 37 عاما بات مساعد المدرب رونالد كومان بشكل فوري، بعد أن اصبح هذا المنصب شاغرا عقب رحيل كيس فان فونديرين في وقت سابق من الشهر الحالي”.

وتابع البيان أن: “الدولي السابق رود فان نيستلروي (70 مباراة) سينضم الى الجهاز الفني مع اقتراب موعد كأس أوروبا 2020”.

Ruud van Nistelrooy formará parte del cuerpo técnico de Paises Bajos para la Eurocopa https://t.co/gCMVqnrqZt — Noticia al Día (@noticiaaldia) December 18, 2019

ويتولى فان نيسلتروي، مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي السابق، تدريب فريق ايندهوفن دون 19 عاما وقد حصل على إذن من ناديه لقبول الوظيفة المؤقتة مع “الطواحين الهولندية” في البطولة القارية.

وأكد فان نيستلروي “انها فرصة رائعة بالنسبة لي كمساعد مدرب أن أكون جزءا من الجهاز الفني للمنتخب في هذه البطولة. انه تحد سأعانقه بيداي وسأقوم بكل شيء للمساهة بالنجاح في كأس أوروبا”.

من جهته، اعتبر ستيكيلنبورغ الذي أشرف سابقا على منتخبات دون 17 و19 عاما أن “بعد كل هذه السنوات مع منتخبات الشباب، انها بالطبع فرصة مميزة لأعمل على اعلى المستويات”.

وسبق لفانيستلروي أن شغل منصب مساعد المدرب لمنتخب بلاده مع غوس هيدينك (2014-2015) وداني بليند (2015-2017).

Ronald Koeman reageert op de aanstelling van Maarten Stekelenburg en Ruud van Nistelrooy bij het Nederlands elftal: 'Hij weet hoe het is om zelf toernooien te spelen' : https://t.co/Y8AMoUOhxd #Nederland — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) December 17, 2019

وأوقعت القرعة المنتخب الهولندي، المتوج باللقب القاري عام 1988، في المجموعة الثالثة مع النمسا، اوكرانيا والمنتخب المتأهل عن الملحق الاوروبي تحدد هويته في آذار/مارس المقبل.

وتعرض المنتخب الهولندي لنكسة بعد إصابة مهاجمه ممفيس ديباي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى مع ناديه ليون الفرنسي الذي كشف انه سيغيب “لما لا يقل عن ستة أشهر”.

ونجحت هولندا في بلوغ نهائيات احدى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) للمرة الاولى منذ بلوغها نصف نهائي مونديال 2014 في البرازيل، بعد فشلها في التأهل الى كأس أوروبا 2016 في فرنسا ومونديال 2018 في روسيا. (أ ف ب)