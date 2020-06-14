فاوتشي: موجة ثانية من فيروس كورونا ليست حتمية كما يتوقع بعض الخبراء

دبي– تشهد العديد من الولايات الأمريكية تصاعداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحذر الخبراء من أن معدلات الإصابة قد ترتفع بشكل أكبر بالصيف مع إعادة افتتاح الولايات.

ولكن يرى كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أن حصول موجة ثانية للفيروس ليس أمراً حتمياً.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات لا يُعد بالضرورة “تصاعداً ثانياً”.

ولكن، عند رؤية زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، فإن ذلك أمر يجب الاهتمام به، بحسب ما قاله فاوتشي لـCNN الجمعة.

وأشار فاوتشي أيضاً إلى أنه قد لا يكون هناك موجة ثانية من حالات “كوفيد-19” كما يتوقع بعض خبراء الصحة، إذ قال: “ليس من المحتم أن يكون هناك ما يُشار إليه بموجة ثانية في الخريف، أو حتى زيادة هائلة إذا اقتربت من الأمر بالطريقة الصحيحة”.

وفي الوقت ذاته، قالت المديرة السابقة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تشغل الآن منصب نائبة الرئيس التنفيذي في شركة “Merck & Co Inc”، جولي جيربيردينج، إن الجهود التعاونية ووجود 130 لقاحاً في مراحل مختلفة من الإنتاج تجعلها متفائلة بشكل حذر بشأن انتهاء الجائحة من خلال لقاح ناجح.

ارتفاع وانخفاض

وحتى صباح السبت، أظهرت 13 ولاية على الأقل اتجاهاً تصاعدياً في معدل الحالات اليومية، تمثلت بزيادة مقدارها 10% على الأقل، وفي الأيام السبعة الماضية، وفقاً لتحليل من جامعة جونز هوبكنز.

ولكن، أظهرت البيانات أيضاً انخفاض معدل الحالات اليومية لـ24 ولاية على الأقل بمقدار أكثر من 10% خلال الأيام السبعة الماضية.

ويحدث هذا في ظل تزايد اختبارات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

درجة عالية من الانتشار دون أعراض

وعند إجابته عن الأسئلة الأخيرة حول مدى انتشار “كوفيد-19” من قبل أشخاص بدون أعراض، قال الجراح الأمريكي جيروم آدامز في مقابلة نُشرت من قبل محطة ديترويت التلفزيونية “WJBK” الجمعة: “نحن نعلم الآن أن لهذا المرض درجة عالية من الانتشار بلا أعراض، ولذلك، نحن نشجع الأشخاص على ارتداء أقنعة الوجه”.

وأثارت منظمة الصحة العالمية الإثنين ارتباكاً عندما ذكرت واحدة من كبار المسؤولين في مؤتمر صحفي أن انتقال فيروس كورونا من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض أمر “نادر”.

وفي اليوم التالي، أوضحت المسؤولة، وهي رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، أن هذا الجانب لا يزال “مجهولاً”.

والأربعاء، أوضح فاوتشي لـ”ABC” أن الأدلة تُظهر أن 25% إلى 45% من الأشخاص المصابين لا يُظهرون الأعراض على الأرجح، وقال: “نحن نعلم من الدراسات الوبائية أنهم يستطيعون نقل العدوى لشخص غير مصاب، حتى إذا كانوا بدون أعراض”.

ويلتزم معظم الأمريكيين بتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقاً لاستطلاع من المنظمة ذاتها.

وفي الاستطلاع الذي نُشر الجمعة، قال 80% من الأمريكيين الذين شاركوا في الاستطلاع في أنحاء البلاد إنهم خضعوا للعزل الذاتي الشهر الماضي.

بينما ذكر 85% من سكان نيويورك أنهم قاموا بذلك عند إجراء الاستطلاع في مايو/أيار.

وعلى الصعيد الوطني، قال 74% من الأشخاص إنهم وضعوا أقنعة الوجه دائماً أو معظم الوقت، بينما قال الأشخاص من المدن المتضررة بشدة في نيويورك ولوس أنجلوس إنهم وضعوا الأقنعة في 90% من الوقت.CNN العربية