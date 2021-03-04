فاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالميا للشهر التاسع على التوالي

عمان– قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن ارتفاعا طرأ على الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر التاسع على التوالي خلال شباط الماضي، بصدارة السكر والزيوت النباتية.

وذكرت المنظمة، ومقرها روما في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الأغذية عالميا بلغ 116 نقطة في شباط، بارتفاع 4ر2 بالمئة على أساس شهري و5ر26 بالمئة على أساس سنوي.

ويراقب مؤشر “فاو” لأسعار الأغذية، متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، وهي: الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

وارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 4ر6 بالمئة على أساس شهري، بفعل تراجع الإنتاج في بلدان رئيسية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الواردات من آسيا.

وسجّل مؤشر الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمئة على أساس شهري، وبلغ أعلى مستوى له منذ نيسان 2012، إذ ارتفعت جميع أسعار زيوت النخيل والصويا واللفت ودوّار الشمس.

كما ارتفع مؤشر الألبان بنسبة 7ر1 بالمئة، مدفوعا بأسعار الصادرات الدولية من الزبدة، بارتفاع حجم الواردات من جانب الصين، مقابل إمدادات محدودة من أوروبا الغربية.

وارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 2ر1 بالمئة على أساس شهري، كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 4ر17 بالمئة، بسبب استمرار الطلب المرتفع عليها من الصين، في حين ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 6ر0 بالمئة، مدفوعا بانكماش الإمدادات بلحوم الأبقار والأغنام في مناطق الإنتاج الرئيسية.

–(بترا)