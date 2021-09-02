فاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

عمان- قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آب الماضي، بفعل زيادات بالمؤشرات الفرعية للزيوت النباتية والسكر والحبوب.

وذكرت المنظمة الأممية في تقريرها الشهري الذي أوردته على موقعها الإلكتروني، أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع الأسعار لمعظم السلع الغذائية الأولية المتداولة عالميا، ارتفع إلى 4ر127 نقطة الشهر الماضي.

وصعد المؤشر على أساس شهري بنسبة 1ر3 بالمئة من 5ر123 نقطة في تموز السابق، بينما ارتفع بنسبة 9ر32 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الحبوب خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر31 بالمئة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 7ر6 بالمئة.

وسجل السكر ارتفاعا بنسبة 6ر9 بالمئة في آب على أساس سنوي، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي.

بترا