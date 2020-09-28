“فايزر وبايو إن تيك” بصدد تزويد قطر بلقاح “BNT162”



عمان – أعلنت كل من شركتي فايزر وبايو إن تيك اليوم عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة العامة في قطر لتوريد لقاح BNT162 المُحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض كوفيد 19.

وبناء على طلب الحكومة القطرية، تم تحديد موعد تسليم اللقاح مع نهاية العام 2020 وخلال العام 2021، رهناً بنجاح الاختبارات السريرية والحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية. وبهذه المناسبة، قالت ليندسي ديتشي، رئيسة أعمال فايزر في منطقة الخليج: “يشرفنا العمل مع حكومة قطر وتوجيه مواردنا العلمية والتصنيعية نحو هدفنا المشترك المتمثل بتوفير اللقاح المحتمل لمرض كوفيد 19 للشعب القطري في أسرع وقت ممكن. ففي ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، بات تحقيق هدف فايزر -إنجازات ترتقي بحياة المرضى- يمثل ضرورة أكبر أكثر من أي وقت مضى. ونأمل أن يساعد لقاحنا في تحقيق هذا الأمر، ولكن بطبيعة الحال يعتمد ذلك على النجاح في الاختبارات السريرية والجوانب التنظيمية على حد سواء”. من جانبه، قال شون ماريت، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية لدى بايو إن تيك: “أود أن أتوجه بالشكر للحكومة القطرية على دعمها وثقتها في قدرتنا على تطوير لقاح نعتقد أنه قادر على مجابهة هذا التهديد الوبائي العالمي. لكن يبقى هدفنا يتمحور حول توفير إمدادات عالمية من لقاح آمن وفعال ضد مرض كوفيد 19 لكثير من الناس حول العالم بأسرع وقت ممكن”.

وبدورها نوهت د. عائشه ابراهيم الانصاري رئيسه شراء اللقاح : “قدمت قطر جهوداً حثيثة لضمان استجابة سريعة وفي الوقت المناسب في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، فمواطنينا والمقيمين على ارضنا هم أولويتنا القصوى ونحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم من أجل ذلك. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز قدرتنا على مكافحة الفيروس”. وبالإضافة إلى مسارات التعاون والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات، أعربت فايزر وبايو إن تيك عن اهتمامهما بتقديم إمدادات محتملة من اللقاح لخطة كوفاكس، وهي آلية وضعت بواسطة تحالف اللقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) ومنظمة الصحة العالمية؛ وتهدف لتزويد الحكومات – بما في ذلك تلك المتواجدة في الأسواق الناشئة – بوصول مبكر إلى مجموعة كبيرة من اللقاحات المحتملة لمرض كوفيد 19 باستخدام مجموعة من المنصات التكنولوجية والمنتجة بواسطة عدد من الشركات المصنعة حول العالم.