“فايزر” و”بيو إن تك” تحصلان على أول موافقة تنظيمية للقاح كورونا في بريطانيا

دبي-أعلنت شركتا التكنولوجيا الحيوية “فايزر” و”بيو إن تك” أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة، قد منحت تفويضًا مؤقتًا للاستخدام في حالات الطوارئ للقاح (BNT162b2) ضد فيروس كورونا.

ويشكل هذا أول ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ بعد تجربة المرحلة الثالثة العالمية للقاح.

وقال أوجور شاهين، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بيو إن تك” في بيان صحفي: “سيكون تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة أول مرة ستتاح فيها الفرصة للمواطنين خارج التجارب، للتحصين ضد فيروس كورونا”.

وأضاف شاهين: “نعتقد أن بدء تنفيذ برنامج التطعيم في المملكة المتحدة، سيقلل من عدد الأشخاص في فئة السكان المعرضين لخطر كبير والذين يتم إدخالهم إلى المستشفى”، مشيراً إلى أن “هدفنا هو تقديم لقاح آمن وفعال عند الموافقة للأشخاص الذين يحتاجون إليه”.CNN بالعربية