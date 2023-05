“فايس ميديا”.. الإمبراطورية الإعلامية التي أفلست

بعدما بدأت كمجلة شبابية حين أسسها شين سميث في مونتريال منذ أكثر من عقدين، وسرعان ما تطورت على مر السنين حتى أصبحت شركة إعلامية عالمية تضم استوديو أفلام ووكالة إعلانية ومكاتب متفرقة في دول عدة حول العالم، تتجه عملاقة الإعلام «فايس ميديا غروب» نحو إعلان إفلاسها، وفقاً لمصادر مطلعة حسب ما أفادت صحيفة «نيو يورك تايمز».

وتمتلك شركة «فايس ميديا» أيضاً مواقع شهيرة مثل «فايس» و«ماذربورد»، كانت قيمتها في السابق تُقدّر بنحو 5.7 مليار دولار، ولكنها الآن متعثرة وتكافح في محاولة للعثور على مشترٍ لإنقاذها من الإفلاس.

So Nancy Dubuc gets hired to try to sell VICE. Gets paid $1.5 M annually for five years. Peaces out. VICE goes bankrupt. Where is the accountability? Why are journalists getting laid off and CEOs getting off scot free? https://t.co/cf8p2GkDWF

— Kaleigh Rogers (@KaleighRogers) May 1, 2023