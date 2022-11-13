“فاين القابضة” تقدم الدعم الخاص بالنظافة والتعقيم في “مونديال قطر 2022

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا FIFA” مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الحماية من الجراثيم، الترخيص الرسمي لتصميم وإنتاج وبيع عبوات محدودة خاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من مناديل الوجه من علامة “فاين”.

ومنذ حصولها على الترخيص الوحيد في هذا المجال، بدأت المجموعة بتوفير عبوّات “فاين” الخاصة بالبطولة في مختلف متاجر التسوق الكبيرة والسوبرماركت المنتشرة في كل من الأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وعُمان، والكويت، والعراق، والمغرب، بالإضافة إلى السودان، وذلك من منتصف شهر أيلول 2022.

إلى جانب ذلك، ستقدم مجموعة فاين الدعم الخاص بالنظافة والتعقيم خلال البطولة في الملاعب البالغ عددها 8، وفي مواقع تدريب اللاعبين، ومهرجان مشجعي فيفا، وذلك لضمان أعلى درجات التعقيم لجميع المشاركين والحاضرين في هذا الحدث العالمي في قطر.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: “سعداء بتقديم الدعم الخاص بالنظافة والتعقيم خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وضمان جعل هذا الحدث الرياضي الأفضل من حيث التعقيم منذ بدء الجائحة؛ إذ تعد منتجات فاين جارد (Fine Guard) والتي تقدم حماية طويلة الأمد، الحل الأمثل لتعقيم الملاعب التي تطؤها الكثير من الأقدام، على عكس المنتجات التقليدية التي تقدم تعقيماً قصير الأمد فقط، وعليه ستمنح هذه الخطوة المتواجدين في الحدث الطمأنينة بمعرفتهم تبني الفيفا أفضل منتجات التعقيم على الإطلاق”.

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ تعد أول نسخة على الإطلاق من كأس العالم تقام في العالم العربي. ومن المقرر أن تستضيف قطر هذه البطولة في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) 2022، حيث ستقام مبارياتها على ثمانية ملاعب بمشاركة 32 فريقاً.