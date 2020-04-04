فاين تتبرع بــ850 ألف دولار لمكافحة كورونا

عمان – الغد- تبرعت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي بمبلغ 850 ألف دولار دعما لجهود الدولة في مكافحة كورونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن مجموع ما قدمته الشركة دعما لهذه الجهود حتى اليوم بلغ 850 ألف دولار، بما فيها تزويد المؤسسات الوطنية بأقنعة الوجه الواقية “فاين جارد” ومنتجات التعقيم الأساسية مجانا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين، غسان نقل: لقد شهدنا عملاً استثنائياً من الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الطبية التي برهنت على تميزها في تطبيق مبدأ “الوقاية خير من العلاج”.

واضاف: لن ندخر ما بوسعنا عن المشاركة الفاعلة في تجاوز هذه المحنة، وتحويل التحدي لفرصة كما تعودنا في المملكة، مطلقين الدعوة للمؤسسات من مختلف القطاعات للتكاتف.

يشار إلى أن فاين التي تغطي خدماتها ومنتجاتها مناطق جغرافية واسعة تمتد خارج البلاد، رصدت مبلغ مليون دولار لتأسيس صندوق إغاثة لأزمة كورونا لمساعدة المجتمعات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها مصر والسعودية والإمارات والمغرب والأردن.