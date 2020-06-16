“فاين” تدعم مبادرة “برّا بمكة المكرمة”

عمان- قدمت مجموعة فاين الصحية القابضة؛ إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، الدعم لحملة “برّاً بمكة المكرمة”، التي تعد مبادرة سعودية إنسانية تم إطلاقها لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة والمتضررة في مكة جراء جائحة كورونا، من خلال التبرع بكميات كبيرة من حفاضات الأطفال “فاين بيبي” بما قيمته 130 ألف دولار أميركي لصالح العائلات التي انقطعت عنها الاحتياجات الأساسية للأطفال فيها.

وتعليقاً على هذا الشأن، صرحت إدارة مجموعة “فاين” الصحية القابضة، بالقول: “لطالما كرست المجموعة جهودها وإمكاناتها لتأدية مسؤولياتها تجاه المجتمعات المحلية. وحيث إن الحالة السائدة اليوم في أنحاء العالم تستدعي تضافر الجهود، فقد حرصنا على القيام بدورنا برفد العائلات المحتاجة التي لديها أطفال في مكة المكرمة بالحفاضات التي تعد من الأسياسيات في رعاية الأطفال”. ويشار إلى أن هذه المساهمة تأتي في إطار التبرعات التي تقدمها فاين للجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني على شكل مساعدات تشمل منتجات فاين الصحية، وأقنعة الوجه “فاين جارد Fine Guard”، هذا بالإضافة للمساعدات النقدية، وذلك ضمن مساعدات صندوق الإغاثة الخاص بأزمة فيروس “كورونا”، الذي كانت قد أسسته المجموعة في وقت سابق بإجمالي مبلغ قيمته 2 مليون دولار، والذي يركز على المجتمعات التي تعمل “فاين” فيها، وهي الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.