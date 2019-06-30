“فاين” تزيح الستارة عن أحدث إنتاجها ورق التنشيف للمطبخ



عمان– كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، التي تعد من المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن ورق التنشيف Super Towel PRO، الذي يعد أحدث منتجاتها من الورق الصحي، والذي يتميز بخصائص تجعل منه خط الدفاع الأول عندما يتعلق الأمر بالنظافة الأسرية.

وبفضل مزاياه التي يعد من أبرزها القوة والمرونة الاستثنائية في تصميمه ثلاثي الطبقات، إلى جانب القدرة العالية على الامتصاص، فإن ورق تنشيف Super Towel PRO يعد المثالي للتنظيف الفائق وبكفاءة عالية سواء في أعمال التنظيف الصعبة أو تلك البسيطة. وبفضل تكنولوجيا 4D التي تتفرد بها مجموعة فاين، والتي تستخدم تقنية نقش كيميائية جديدة تم تطويرها لتحسين خصائص الورق المهمة مثل المقاومة، والامتصاصية، فإنه يمكن لـورق تنشيف Super Towel PRO من فاين توفير امتصاص وتنظيف تصل قوته إلى أربعة أضعاف تلك الموجودة في ورق التنشيف التقليدي.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قسم التسويق والإعلان -مناديل الورق الصحي- في مجموعة فاين الصحية القابضة، أندريا جنجوا: “نثق بأن تجارب زبائننا مع ورق تنشيف Super Towel PRO ستبرز مدى الاستحسان الذي سيناله من قبلهم، ذلك أنهم سيختبرون بأنفسهم المزايا الاستثنائية التي يوفرها. وتعد سلسلة منتجات الورق الصحي لدينا بمثابة حجر أساس لأعمالنا؛ حيث قمنا بحشد جهودنا في ابتكار منتج فعال وموثوق للغاية يبرز كخيار أول للمستهلكين ضمن الأسواق التي نعمل ضمنها”.

هذا وأدى تصميم المنتج ليتم استخدامه مرة واحدة، إلى جانب احتوائه على تقنية “ستيري برو™-Steripro™” الخاصة بالتعقيم والحماية، إلى اختيار Super Towel PRO ليكون ورق التنشيف الوحيد الحاصل على شهادة معهد ISEGA الألماني “للاستخدام الآمن مع الغذاء”. وقد نال ورق تنشيف Super Towel PRO كذلك توصية معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي حول الممارسات العالمية المثلى للنظافة وأهميتها للصحة العامة الفردية والأسرية، والذي يعمل تحت إشراف وتوجيه الجمعية الطبية العالمية.