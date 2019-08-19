“فاين” تطلق حملة واسعة تجسيداً لالتزامها بالصحة والنظافة

عمان- أعلنت مجموعة “فاين” الصحية القابضة، التي تعد من المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن مواصلة التزامها بتأدية دور محوري في خلق أنماط حياتية صحية للمستهلكين، وذلك من خلال إطلاقها لحملة تعنى بنشر الوعي حول هذه الأنماط وأهمية النظافة وممارساتها المثلى للوصول لنمط صحي، والحفاظ على الصحة الأسرية العامة.

وتعتزم مجموعة “فاين”، تحقيقاً لأهداف حملتها، قيادة التغيير الذي يبدأ بإعادة تصميمها عبوات منتجات رولات التواليت، لتسلط الضوء ضمنها على أفضل المواصفات والخصائص التي تقدمها هذه المنتجات للمستهلكين، والتي مكنتها من الفوز بالعديد من الجوائز ونيل التوصيات من قبل مجموعة من منظمات الصحة والمنظمات الطبية العالمية المرموقة. وكان التزام “فاين” الشديد بأعلى مستويات ومعايير التعقيم في كل ما تقدمه، العامل الأساس الذي وقف وراء نيلها للتوصيات التي كان آخرها توصية معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية (FHI)، وذلك تقديراً لجهودها المستمرة في مجال النظافة الأسرية، وكون منتجاتها الوحيدة على مستوى العالم التي تتميز بأعلى درجات النظافة والتعقيم.