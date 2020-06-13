“فاين” تطلق خدمة التعقيم تساهم بمواجهة فيروس كوفيد – 19

عمّان- أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالميا في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، ممثلة بقسم فاين للحلول المتكاملة، الذي يعنى بتوفير منتجات وخدمات المجموعة الصحية للقطاع المؤسسي، عن إطلاق خدمة التعقيم الشاملة في المملكة، والموجهة لتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على اختلاف طبيعة عملها وحجمها من زيادة عوامل السلامة والحماية لموظفيها، وبالتالي الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ومواجهة الجائحة على نحو أكبر وأكثر فعالية.

وتنطوي خدمة التعقيم الشاملة من فاين على أهمية كبيرة كونها تقدم مجموعة واسعة من حلول التعقيم التي تعتبر بمثابة نظام كامل للتعقيم العالي والقائم على أحدث التقنيات كتقنية الرش، وتقنية التنظيف بالبخار (الضباب)، والذي يسهم في الحصول على مساحات وأسطح آمنة ومضادة للبكتيريا الضارة والفطريات والمواد المسببة للحساسية والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، إلى جانب دوره في منع انتشار الجراثيم وتطورها.

وفي تعليق له على إطلاق خدمة التعقيم الشاملة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: “جاء إطلاق خدمة التعقيم الشاملة في خطوة نعكس عبرها دورنا الريادي كوننا مجموعة عالمية فاعلة في صناعة حلول التعقيم، كما نجسد من خلالها على أرض الواقع مساعينا لتأدية دورنا الاستراتيجي الذي نضعه على عاتقنا من أجل رفد الدول والأسواق التي نعمل ضمنها بمنتجات وخدمات وحلول تسهم في الحفاظ على الصحة العامة، كما تلعب دورا محوريا في مكافحة مسببات الأمراض بشكل عام، والتصدي لجائحة كوفيد-19 على وجه التحديد. وتأتي خدمة التعقيم الشاملة – التي يمكن وصفها بأنها حصيلة خبرة طويلة، والخيار الأمثل للشركات التي استأنفت عملها من مقارها بعد فترة طويلة من العمل عن بُعد لتأمين الحماية اللازمة لموظفيها”.

وتتميز خدمة التعقيم الشاملة من فاين بما تشتمل عليه من معالجة كاملة ومتضمنة لعدة عمليات ابتداء من إدارة النفايات بشكل آمن، وصولا لتقديم إرشادات السلامة بعد انتهاء عملية التعقيم، تنفذ جميعها على يد خبراء مدربين في مجال التعقيم، ومجهزين بكامل معدات الحماية والوقاية الشخصية كالبدلات الواقية، بالإضافة للقفازات وأقنعة الوجه “فاين جاردFine Guard ” المعتمدة على تقنية Livinguard الحاصلة على براءة اختراع والموصى بها من قبل جامعة أريزونا بموجب دراسة مستقلة أجريت على مدى كفاءتها، والمصنعة من قبل شركة Livinguard السويسرية التي تزود المجموعة بالتقنية بموجب شراكة حصرية بين الطرفين، فضلا عن استخدامهم لمجموعة منتجات فاين من أوراق التنشيف وسلات المهملات التي تستخدم بطريقة لا تتطلب لمسها.