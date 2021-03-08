“فاين” تطلق منتجات مبتكرة ضد الجراثيم

عمان- أعلنت مجموعة “فاين” الصحية القابضة؛ إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الوقاية ضد الجراثيم، عن إطلاق منتجات مبتكرة جديدة ضمن خط فاين جارد (Fine Guard). هذا الإعلان جاء خلال لقاء صحفي عقدته المجموعة عبر الإنترنت أمس، برئاسة كل من رئيس مجلس إدارتها، غسان نقل، ورئيسها التنفيذي، جيمس مايكل لافيرتي، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام.

وتتميز المنتجات الجديدة بتطويرها وفقاً لتكنولوجيا متقدمة حاصلة على براءة اختراع، تتسم بقضائها على 99.9 % من الجراثيم ومسببات الأمراض بما فيها فيروس كورونا.

وتشمل المنتجات الجديدة: مطهر اليدين (فاين جارد بيور هاندز PureHands)، الذي يوفر حماية على مدار 24 ساعة كاملة بعد استخدامه في كل مرة، ومطهر الأسطح (فاين جارد بيور سيرفيسز PureSurfaces) الذي تدوم فعاليته حتى 21 يوماً، ومطهر الأقمشة والمنسوجات (فاين جارد فابريك بووستر Fabric Booster)، الذي يقدم حماية فعالة ضد الجراثيم والفيروسات لمدة تصل إلى 48 ساعة، فضلاً عن مسحوق الغسيل المطهر (ستيري ووش SteriWash) الذي يعقم الملابس بفعالية تدوم لمدة 7 أيام.

وأشار نقل، خلال اللقاء، إلى أن سياسة “فاين” تعتمد على كفاءتها في تحويل التحديات إلى فرص بما فيه المنفعة للمجتمعات، قائلاً: “بالرغم من التحديات القائمة في ظل الجائحة العالمية، استطعنا في فاين العمل بمرونة منذ العام الماضي والاستجابة سريعاً للأوضاع، حيث قمنا بتطوير خط إنتاجي للحماية من الجراثيم يشمل كمامات الوجه المختلفة والقفازات من علامة فاين جارد Fine Guard، معتمدين على تكنولوجيا متقدمة وحاصلة على براءة اختراع تقتل الجراثيم”.

وأشاد نقل بالجهود الحكومية الدؤوبة طوال الأزمة، خاصة فيما يتعلق بدعمها للقطاع الصناعي، معبراً عن اعتزازه بعلامة “فاين جارد” (Fine Guard) التي تعد فخر الصناعة الأردنية المتطورة، حيث تقدم أفضل منتجات الحماية الشخصية ضد الجراثيم، وأكثرها تقدماً، ما يجعلها الأكثر تفرداً وتميزاً في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، قال لافيرتي: “لقد تغير سلوك المستهلك تبعاً للواقع الجديد الذي نعيشه اليوم. وكمجموعة تعنى بالصحة والسلامة العامة، توجب علينا التكيف بسرعة لضمان تلبية احتياجات زبائننا على أفضل وجه. ومن هنا، حرصنا على تطوير منتجات تقدم مستوى جديد غير مسبوق من الحماية ضد الجراثيم، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والفريدة من نوعها فيها، حيث تقوم بتوفير الحماية لفترات زمنية أطول من تلك التي توفرها أي منتجات أخرى في الأسواق”.