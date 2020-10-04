“فاين” تعلن استحواذ “ديسلوج” على مصنعها للمناديل الورقية



عمان- أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن استحواذ مجموعة ديسلوج المغربية على أصول مصنع منتجات الورق الصحي المخصص لقطاع المنازل التابع لها في المغرب، والممتد على أرض تبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: “لقد عملت المجموعة في المغرب منذ 15 عاماً بشكل مباشر، وذلك من أجل خدمة المستهلكين فيها ووضع أفضل منتجات الورق الصحي ذات الجودة العالية بين أيديهم. اليوم، سنواصل خدمة زبائننا ومستهلكي منتجات الورق الصحي من علامتنا من خلال شركائنا، مجموعة ديسلوج، والذين نفخر بمنحهم امتياز إنتاج وتوزيع منتجاتنا الموجهة للقطاع المنزلي في المغرب العربي. نلتزم بدعم مجموعة ديسلوج من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد ومبتكر في عالم منتجات الورق الصحي المعقمة لتضعها بين يدي المستهلكين في المغرب.”

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ديسلوج، منصف بلخياط: “سعداء بالمسار الذي تمضي فيه مجموعتنا ضمن خططها وأنشطتها الصناعية والتي من شانها أن تلعب دوراً محورياً ورئيساً في إنتاج وتوزيع المنتجات الاستهلاكية. وفي هذا السياق، فقد وقعنا اتفاقية جديدة منحنا بموجبها حق امتياز إنتاج منتجات الورق الصحي من علامة فاين الموجهة لخدمة القطاع المنزلي، بما في ذلك مناديل الوجه، وورق المطبخ والتواليت، وتوزيعها في جميع بلدان المغرب العربي، مما سيمكننا من وضع حجر الأساس لإطلاق أنشطتنا الصناعية والتوزيعية المعززة بأنشطة التجارة الإلكترونية في تونس ، وذلك في النصف الأول من العام 2021.”

وقال الرئيس التنفيذي للصناعة لدى مجموعة ديسلوج، علي التازي: “سيعزز هذا الاستحواذ محفظة المجموعة من فئات المنتجات المتنوعة بموجب حقوق الامتياز. وقد جاءت هذه الخطوة نظراً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها علامة فاين التجارية التي تعد من أبرز علامات منتجات الورق الصحي المعقمة وذات الجودة العالية، والتي تتمتع بثقة كبيرة من قبل المستهلكين في المغرب الذين يفضلونها على العديد من العلامات الأخرى. هذا وستعمل هذه الخطوة على المحافظة على 60 فرصة عمل، فيما نواصل نهجنا التوسعي وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المماثلة”. ويشار إلى أن صفقة الاستحواذ تمت وفقاً للأصول والقوانين المعمول بها من خلال كل من شركة حلمي للمحاماة والشؤون القانونية ممثلة للجانب المغربي، وشركة “جاريج Garrigues” ممثلة للجانب الأردني.

حول مجوعة ديسلوج:

تأسست مجموعة ديسلوج عام 2005، وهي مجموعة مغربية متكاملة الأقطاب، وتختص في خدمات التوزيع والخدمات اللوجستية مع حجم مبيعات يبلغ 2.8 مليار درهم مغربي وقوة عمالة تصل إلى ألفي موظف وعامل.