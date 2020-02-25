“فاين” تكشف عن قناع الوجه الواقي ضد الجراثيم



دبي-أطلقت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، أحدث ابتكاراتها المتمثلة بأقنعة الوجه الواقية (الكمامات الصحية)، “فاين جارد Fine Guard”، المدعمة بتكنولوجيا متطورة تقضي على الجراثيم والفيروسات، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في أكثر من 23 دولة.

وقد جاء ابتكار أقنعة “فاين جارد”، تجسيدا لالتزام فاين بتوفير حلول صحية تفوق المعايير الحالية في الأسواق، مخصصة حصة من استثماراتها لتطوير نظام دفاعي ضد الأمراض الفيروسية والبكتيرية، لتقدم لزبائنها أعلى مستويات الحماية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لفاين، جيمس مايكل لافيرتي: “كمجموعة تعنى بالصحة، تضع فاين صحة وسلامة زبائنها على رأس أولوياتها. وعلى ضوء الوضع العالمي الحالي، وللمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة مستقبلا، تعاونت فاين مع شركائها في سويسرا، Livinguard، من أجل تطوير قناع الوجه الواقي كوسيلة حماية استباقية لصحة وسلامة المستخدمين.”

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية العالمية، الدكتور كريستوفر برولو: “عملت الجمعية ومجموعة فاين على إيجاد حل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، من خلال استخدام تقنيةLIVINGUARD ، الحاصلة على براءة اختراع والمعتمدة من سويسرا، وهي تقنية خالية من المواد الكيميائية تقضي على البكتيريا والفيروسات على المستوى الجزيئي من خلال تعطيل تركيبها وعملها.”