“فاين” تنال جائزة “العلامة التجارية الأفضل للعقد”



دبي- حظيت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في مجال الصحة العامة، والمتخصصة في صناعة منتجات الورق الصحي، بجائزة “العلامة التجارية الأفضل للعقد 2010-2020” عن فئة المنتجات الأكثر تعقيما، والتي منحت لها من قبل معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية FHI، الذي يعمل تحت إشراف وتوجيه الجمعية الطبية العالمية، والذي يقوم عليه مجموعة من المتخصصين في الصحة والطب، بهدف تعزيز الوعي حول الممارسات العالمية المثلى للنظافة وأهميتها للصحة العامة الفردية والأسرية.

وقد منحت هذه الجائزة المرموقة لمجموعة “فاين” تقديرا لما تمتلكه من قاعدة تكنولوجية متطورة، متضمنة تقنية التعقيم الفريدة التي تقوم بالاعتماد عليها بإنتاج المناديل الورقية المعقمة الوحيدة على مستوى العالم، وهي تقنية “ستيري بروSteripro™ – ™”، الحاصلة على براءة الاختراع، والتي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي يقضي على البكتيريا والكائنات الدقيقة، ما يسهم في تقديم منتجات معقمة بنسبة 99 % دون أن تمسها اليد حتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك، ما جعل من علامة “فاين” علامة موثوقة في جميع الأسواق التي تغطيها، وهو ما كان من الأسباب التي أسفرت عن نيل الجائزة. وتنطوي هذه الجائزة على أهمية كبيرة نظرا لتسليطها الضوء على المنتجات المساندة ومنها منتجات فاين المعقمة من المناديل الورقية، والتي تستخدم للتعامل مع الفيروسات والأمراض التي يتصدرها اليوم فيروس كورونا الآخذ بالانتشار في أنحاء شرق آسيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا، مشكلة وسيلة وقائية تسهم في اتخاذ التدابير لمكافحة انتقال العدوى بين المستخدمين. هذا وتسهم آلية التعقيم المتبعة لدى فاين في منح المستهلكين منتجات معقمة تماماً، كما أنها توفر الفرصة للاستفادة من خواصها باعتبارها قاتلة للجراثيم والبكتيريا والفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا، والتي تدخل الجسم البشري من خلال العين والأنف والفم وهي الأعضاء البشرية التي تُستخدم المناديل الورقية للعناية بها، وهو ما يتيح الفرصة بالتالي للحد بشكل فعال من انتشار المرض في جميع أنحاء المنطقة.