“فاين” تواصل التزامها تجاه تمكين المرأة مع برنامج إجازة الأمومة

عمان- أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن أحدث سياسة جديدة لإجازة الأمومة، تمنح موظفاتها بموجبها مزايا استثنائية ولا تضاهى، على رأسها إجازة أمومة مدفوعة الراتب مدتها 16 أسبوعاً.

وسيبدأ تطبيق هذه السياسة مطلع شهر أيار القادم، حيث ستتيح هذه المدة للأمهات الوقت الكافي للتفرغ لعملية الولادة، ورعاية الأطفال، والتماثل للشفاء التام، كما وتقدم للأمهات الجدد خيار تمديد إجازة الأمومة لمدة 16 أسبوعاً إضافياً غير مدفوعة الأجر، إلى جانب خيارات العودة للعمل المتنوعة، والتي تسمح للأمهات بالرجوع التدريجي إلى العمل وبما يعادل 60 %، أو 80 %، أو 100 % من وقت الدوام الرسمي للمجموعة وحسب احتياجات كل منهن.

هذا وتتعدى ميزات برنامج إجازة الأمومة الجديد من فاين المدة الزمنية الطويلة للإجازة؛ حيث يقلل عدد ساعات دوام الأمهات ككل بما مقداره نصف ساعة يومياً، كما ويوفر استراحات للرضاعة الطبيعية، وتخييرهن العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع، بالإضافة إلى خيار التحول إلى العمل بدوام جزئي، كل ذلك إلى جانب الدعم الكامل من إدارة المجموعة لكافة الإناث العاملات في المجموعة.

وتأتي هذه الخطوة من فاين في إطار جهودها الدؤوبة وبرامجها المبتكرة الهادفة إلى توفير بيئة عمل شمولية وودية تجاه جميع الموظفين، وكجزء من سلسلة المبادرات التي تستهدف التنوع التقدمي ضمن بيئة العمل والتي أصبحت من خلالها نموذجا يحتذى به في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.