فتاة لبنانية تصبح حديث مواقع التواصل بسبب “ركلة” خلال احتجاجات بيروت (صور)

الغد – رصد- أصبحت فتاة لبنانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في بلدها والعالم العربي، بعد تصديها بـ”ركلة” لمرافق وزير التربية والتعليم اللبناني #أكرم_شهيب أثناء إطلاقه النار في الهواء لتفريق مواطنين في ساحة رياض الصلح ببيروت ليل الخميس الجمعة.

إلى ذلك، عبرت نساء لبنانيات عن فخرهن بما قامت به ابنة بلدهن خلال التصدي لمرافق الوزير الذي كان يطلق النار ويعرض حياة المواطنين للخطر، وأدرجن بعض الرسومات للتعبير عن الحادثة.

وأصبحت “الركلة” خلال ساعات حديث مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي وأدرجت تحت وسم #عليهم الذي أصبح من الوسوم الأكثر تفاعلاً اليوم الجمعة.