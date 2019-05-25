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فتاة متغيبة عن منزلها تراجع مديرية شرطة إربد

منذ 5 ساعات

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عمان- الغد- راجعت اليوم السبت فتاة كانت متغيبة عن منزلها، ومعمم عليها منذ الخامس من الشهر الجاري مديرية شرطة محافظة اربد وكانت بصحة جيدة.

وكان قد تم التعمييم على الفتاة لدى مركز امن النصر في عمان.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفتاة المتغيبة والمعمم عليها منذ الخامس من الشهر الجاري لدى مركز امن النصر في العاصمة قد قامت اليوم بمراجعة مديرية شرطة محافظة اربد وكانت بصحة جيدة.

واضاف ان الفتاة افادت انها خرجت من المنزل من تلقاء نفسها وقامت بالعمل لدى احدى المحال التجارية في محافظة اربد ولم تتعرض لاي اذى يذكر طيلة فترة تغيبها.

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