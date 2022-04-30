فتة الدجاج

المقادير:-
- بصلة مفرومة ناعما
- 5 فصوص ثوم مفروما ناعما
- دجاج منظف ومقطع
- بهارات (هيل، قرنفل، مكعب مرقة دجاج، كاري، قرفة، فلفل أسود، ملح، بهارات دجاج مشكلة)
- ورق غار
- حب قرنفل
- رز
- ثلاث أرغفة مقطعة قطعا صغيرة ومقلية
لتحضير الصوص:
- كيلو لبن -عصير ليمون – 2 ملعقة طحينية – ملعقة صغيرة ملح
نخفقهم جميعا حتى نحصل على الصوص
طريقة التحضير:-
- نقلي البصل والثوم والدجاج في طنجرة ونضع عليها جميع البهارات ونقلبها على نار هادئة حتى يتغير لونها، ومن ثم نضيف الماء المغلي ونترك الدجاج على النار حتى ينضج.
- نأخذ الأرز ونقلبه بملعقتين أرز ونضيف له مرق الدجاج بعد تصفيته ونتركه حتى ينضج.
- عند التقديم نحضر الدجاج ونسحبه من العظم كاملا، وفي جاط التقديم نضع الخبز المقلي، ومن ثم نضع الدجاج مع القليل من المرقة، ومن ثم نضع الأرز والدجاج مرة أخرى، ونضيف صوص اللبن، ويزين بالمكسرات.