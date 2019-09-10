عمان – الغد – جدد د. يوسف الشواربة أمين عمان الكبرى التأكيد على أن أمانة عمان الكبرى فخورة بدورها وشراكتها الاستراتيجية مع أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية واللجنة المنظمة العليا للنسخة الثانية من دورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها الأردن اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وتأتي استضافة هذه النسخة تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 500 رياضي ورياضية من كافة دول غرب أسيا الـ12 وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن.

ويتنافس المشاركون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وكان أمين عمان يتحدث مخاطبا أسرة اللجنة البارالمبية في مناسبة رعايته حفل افتتاح ميدان الرمي لمسابقات العاب القوى الذي بادرت كوادر وأليات أمانة عمان بتجهيزه، ليضاف إلى سلسلة منشآت مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين في مدينة الحسين للشباب.

وأضاف د. الشواربة في حديثة للجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي قائلا: “يشرفنا في أمانة عمان الكبرى وإنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله بن الحسين وتأكيدا على الرسالة السامية التي تحملها أمانة عمان تجاه المجتمع المحلي أن نتوج اليوم شراكتنا الاستراتيجية مع اللجنة البارالمبية ونسهم معها في اكتمال استعدادات عمان لاستضافة حدث رياضي كبير يعكس صورة حضارية عن الأردن والمجتمع الأردني بصفة عامة، ونحن في أمانة لن نألوا جهدا في تقديم كل ما يلزم للمساهمة لإنجاح دورة العاب غرب آسيا البارالمبية ودعم أنشطة اللجنة البارالمبية الأردنية وأبطالها وبطلاتها الذين شرفونا في كل المناسبات، رافعين شعار تحدي الإعاقة بالإرادة وأن الإعاقة طاقة وأن على كل فئات المجتمع دعم هذه الشريحة من أجل انخراطها بكل الفعاليات.

من جهته، أثنى د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية على مبادرة ودعم أمانة عمان وحرص أمينها على ان يتقدم كوكبة من كبار مدراء وكوادر الأمانة لزيارة مقر اللجنة البارالمبية، فيما أكدت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية مديرة دورة العاب غرب آسيا، أن دعم أمانة عمان شكل انطلاقة نوعية في مسيرة اللجنة البارالمبية وأنه لم يكن بالإمكان التصدي لاستضافة دورة العاب غرب آسيا البارالمبية دون الحديث عن أمانة عمان ودورها، شاكرة توجيهات أمين عمان للجهات المختصة لتوفير الصيانة الدائمة وعلى امتداد العام لمرافق مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين.