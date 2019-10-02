فتح ابواب استاد عمان مجانا للجمهور في مباراة منتخب الكرة أمام سنغافورة

عمان – الغد – يفتتح اتحاد كرة القدم، أبواب الدخول الى ستاد عمان الدولي، مجاناً امام الجماهير، لحضور مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغافوري ودياً عند الساعة 7 ة مساء السبت .

ويتطلع الاتحاد الى اتاحة الفرصة امام الجماهير الأردنية، للحضور الى الملعب ومشاهدة المنتخب الوطني في لقائه الودي امام سنغافورة، في اطار تحضيرات النشامى لخوض مواجهتي الكويت ونيبال يومي 10 و15 الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وخصص الاتحاد مقاعد الدرجة الأولى على يمين المنصة للعائلات، وباقي مدرجات الملعب لمختلف الجماهير، ضمن مساعي دعم المنتخبات الوطنية بشكل عام، وفي مقدمتهم “النشامى”.

وكان الاتحاد اطلق مؤخراً حملة “معك_يالنشمي” بالتزامن مع بدء التصفيات، حيث يجسد الشعار الحالة الوطنية التي ترسمها جماهير الكرة الاردنية عبر دعمها اللافت للمنتخب خلال الاستحقاقات الرسمية، ووقوفها خلف النشامى، بالاحتشاد في المدرجات، أو بث الرسائل الايجابية التي من شأنها ان تعزز جاهزية اللاعبين المعنوية، لتقديم الافضل.

في المقابل، فان “معك_يالنشمي”، هي رسالة بمضامين عميقة، يبعثها لاعبو المنتخب الوطني ايضاً الى الجماهير والداعمين، وتعبر بشكل مباشر عن وقوف النشامى مع تطلعات ورغبات الجماهير، بتقديم كل ما يملكون من جهد وامكانيات، للوصول الى قطر 2022.

وتتواصل فعاليات “معك_يالنشمي” التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع شركائه طوال تصفيات كأس العالم، وتتضمن الحملات الترويجية والمسابقات التي يقيمها الشركاء على هامش الحملة.