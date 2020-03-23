فتح الباب أمام شركات التوصيل للتقدم بطلب توصيل السلع للمنازل

إبراهيم المبيضين

عمان – فتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الباب امام شركات التوصيل او المؤسسات والشركات التي لديها أسطول للتوصيل التقدم بطلب تقديم خدمة توصيل السلع إلى المنازل ليتمكنوا من الحصول على تصاريح والسماح لهم بالحركة خلال فترة حظر التجول التي فرضتها الحكومة ضمن امر الدفاع الثاني في مواجهة ازمة ” الكورونا”.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” اليوم : ” يُمكن لشركات التوصيل أو التي لديها أسطول للتوصيل التقدم بطلب تقديم خدمة توصيل السلع إلى المنازل من خلال الرابط التالي لنتمكن من تنظيم أمور التوصيل وإصدار التصاريح اللازمة لمن سيسمح لهم بالحركة والاستثناء من أمر الدفاع رقم ٢ للعام ٢٠٢٠.

: http://www.mouneh.jo/form.html

ويأتي اعلان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في وقت ستعلن فيه الحكومة خلال ساعات آلية توصيل السلع والمواد الغذائية للمواطنين الى منازلهم. .

وكانت تسريبات أشارت إلى سيناريوهات لإيصال المواد الغذائية والسلع للمواطنين، من بينها استخدام سيارات نقل المياه والغاز واستخدام سيارات التكسي والتطبيقات الذكية مقابل أجرة رمزية، كما اشارت مصادر حكومية الى امكانية كبيرة للاستعانة بشركات توصيل البريد وشركات ومؤسسات متملك اساطيل نقل .

وستعلن الحكومة اليوم عن الآليات والمقترحات المتعلقة بها فيما يمكن أن تمدد حظر التجول لأسبوع أو أكثر، وذلك يعتمد على نجاعة الإجراءات بهذا الشأن.

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