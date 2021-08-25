فتح القطاعات يزيد طلبات العلامات التجارية %20

طارق الدعجة

عمان- ارتفع عدد طلبات العلامات التجارية المقدمة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مديرة الدائرة زين العواملة في تصريح لـ”الغد” إن عدد طلبات العلامات التجارية المقدمة لدى الدائرة ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 651 طلبا لتصل الى 3966 طلبا مقابل 3315 طلبا مقدما خلال الفترة نفسها من العام الماضي توزعت في قطاعات مختلفة أهمها الصحة والمواد الغذائية والخدمات.

وارجعت العواملة الزيادة في أعداد الطلبات إلى جملة من الأسباب في مقدمتها دخول المملكة في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا وفتح القطاعات الاقتصادية إضافة إلى أتمتة الخدمات التي ساهمت في تبسيط وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة.

ولفتت إلى أسباب أخرى تتعلق بالانشطة والمبادرات الحكومية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والمشاريع الريادية الأمر الذي ساهم أيضا في زيادة أعداد طلبات العلامات التجارية عدا عن حملات التوعية التي تنفذها المديرية بهذا الخصوص.

وأوضحت العواملة ان تسجيل العلامات التجارية ليس الزاميا ولكن تسجيلها يمنح صاحب النشاط الحماية القانونية من التعدي عليها من جهات أخرى إضافة لتعزيز ثقة المستهلك بهذه المنتجات كونها ترتبط بالجودة.

وأكدت ان تسجيل العلامات التجارية تعطي فرصة لمالكها طرح الأعمال والخدمات التي يقدمها في دول المنطقة خصوصا من قبل الشركات الناشئة.

وتعرف العلامة التجاریة على أنها علامة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كیان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علی العلامة التجاریة تنشأ من مصدر وحید ولتمییز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرین.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصمیما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ویمكن لمالك العلامة التجاریة المسجلة مقاضاة من یقوم باستخدام علامته التجاریة بطریقة غیر شرعیة.

وأشارت إلى حصول 2789 علامة تجارية على موافقة مبدئية على تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فيما حصلت 2463 علامة تجارية على تسجيل نهائي خلال نفس الفترة.

وحول براءات الاختراع اشارت العواملة إلى تسجيل 129 براءة اختراع منذ بداية العام الحالي منها 9 براءات اختراع محلية و120 براءة اختراع أجنبية توزعت في قطاعات مختلفها أهمها الصيدلي والهندسي والكيميائي.

وأشارت إلى حصول 57 طلبا على موافقة لغايات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية من أصل 62 طلبا تقدم لهذه الغاية وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأكدت العواملة أن المديرية ضمن خططها ستقوم بتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بأهيمة حقوق الملكية الصناعية ودورها في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات والمساعدة في عمليات الترويج والتسويق لها.

وأشارت إلى أن نسبة اتمتة الخدمات وصلت إلى أكثر من 90 % في حين ينتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتمكين متلقي الخدمة الاستفادة من خدمات الدائرة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر لإنجازها.

وأوضحت العواملة أن الدعم الفني المقدم للمديرية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ساهم بشكل كبير في رفع الوعي وتبسيط الإجراءات بهذا الخصوص عدا تسويق براءات الاختراع المسجلة بالمملكة خصوصا وانها تضم في عضويتها 152 دولة.

وأنشئت مديرية حماية الملكية الصناعية استنادا إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998 وانيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.