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فتح المساجد في 5 حزيران المقبل

منذ ساعتين

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محمد الكيالي
عمان – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام إنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر حزيران المقبل، وفق ضوابط ومعايير تُعنى بالسلامة العامّة.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن قرار إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية، ” لم يكن سهلاً علينا أبداً، لكن اضطررنا لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء؛ وقد عملت به مختلف دول العالم”.
وفي ضوء قرار إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة بعد المقبلة، أضاف العضايلة “ندرس حاليّاً تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم”.
وأوضح أن القرار اتخذ اليوم، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لبحث هذا الأمر وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة التي تقدّمت بها أمس لمجلس الوزراء.

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