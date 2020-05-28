فتح المساجد مقتصر على صلاة الجمعة في المرحلة الأولى

محمد الكيالي

عمان – قال وزير الأوقاف إن فتح المساجد سيقتصر كخطوة أولى على صلاة الجمعة، موضحا أن الوزارة ستعلن عن كل تفاصيل إجراءات السلامة العامة في وقت قريب.

وأضاف “نهيب بكل من لديه أية أعراض مرضية أو كبير في السن أن يتجنبوا صلاة الجمعة في المساجد، وهي عند العلماء تسقط عن المريض والمسافر وسواهم..”.

وأوضح أن الصلاة ستكون في المساجد وفي الساحات المجاورة لها، وسيكون أكثر المصلين في الساحات الخارجية للمساجد.

وقال إنه سيطلب من كل مصل أن يحضر معه سجادة صلاة خاصة به، وأن يرتدي كمامة ويأخد مسافة كافية عن المصلين الآخرين.

ومن الإجراءات التي قال إنه سيعلن عن تفاصيلها في وقت قريب، تشمل أن تكون خطبة الجمعة قصيرة لا تزيد على عشرة دقائق.

ودعا المصلين إلى الالتزام بعدم المصافحة وعدم التقبيل، واتخاذ إجراءات السلامة العامة كاملة.

وأوضح الوزير أنه سيتم لاحقا تقييم درجة الالتزام ضمن هذه المرحلة وعلى ضوءها سيتم التوسع بفتح المساجد لتأدية بقية الصلوات تدريجيا.