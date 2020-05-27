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فتح المسجد الأقصى أمام المصلين الأحد المقبل

منذ 16 دقيقة
المسجد الأقصى المبارك وتبدو قبة الصخرة في أقصى اليمين -(أرشيفية)

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رام الله- قررت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس المحتلة، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية بظل أزمة فيروس كورونا.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ عزام الخطيب، لمراسل (بترا) في رام الله، اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد الاقصى بشكل تدريجي، حيث بدأت منذ ساعات الصباح بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة الحرم القدسي الشريف، تمهيدا لفتحه.-(بترا)

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