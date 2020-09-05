فتح المشاركة في “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021



عمان- أعلنت شركة “لكزس” العالمية، مؤخراً، عن إطلاق “جائزة لكزس للتصميم” للعام 2021، ودعت المواهب الواعدة من المصممين والمبدعين من جميع أنحاء العالم إلى تقديم مشاركاتهم في هذه المسابقة السنوية المرموقة، التي توفر لهم في نسختها التاسعة منصة فريدة لتطوير وصقل أفكارهم الإبداعية وعرضها على الساحة العالمية.

منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2013، تواصل “جائزة لكزس للتصميم” تطورها لتشكل مصدر إلهام للابتكار في التصميم الذي من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبل أفضل. وتؤكد “لكزس” التزامها المستمر بدعم المواهب الواعدة من المصممين والمبدعين من خلال توفير منصة انطلاق لاستعراض مواهبهم، تتيح لهم فرصة العمل تحت إشراف أبرز المصممين العالميين، والحصول على تمويل مهم للغاية للنموذج الأولي، وعرض دولي لا مثيل له.

يستقطب هذا الحدث كل عام آلاف المشاركات من جميع أنحاء العالم، بينما تشتمل المقترحات المقدمة على مجموعة متنوعة من التخصصات، بدءاً من التصميم الصناعي والعمارة والهندسة، ووصولاً إلى التصميم الداخلي وتصميم الأزياء. ويتم تشجيع المتقدمين على تطوير مفاهيم مبتكرة وحلول إبداعية تسلط الضوء على التفاعل الإبداعي بين التصميم والتكنولوجيا. وسيتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين ستة متسابقين نهائيين من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الشخصيات المرموقة والأكثر تأثيراً في مجالات الفن والتصميم والتكنولوجيا. ويعتمد قرار لجنة التحكيم على المفاهيم الجوهرية لشركة “لكزس”، وهي “التوقع” و”الابتكار” و”التأثير”، مع التركيز على شعار “التصميم من أجل غدٍ أفضل”. وتعليقاً على ذلك، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة “تويوتا” في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “سعداء بإطلاق النسخة التاسعة من “جائزة لكزس للتصميم”، التي تتيح للجيل الجديد من المبدعين والمصممين فرصة مشاركة أفكارهم مع العالم. وتمثل الجائزة فرصة فريدة من نوعها للمواهب الواعدة لترجمة رؤاهم الإبداعية على أرض الواقع وفتح آفاق جديدة لمشاريعهم، وذلك من خلال الاستفادة من مساعدة نخبة من الخبراء العالميين في هذا المجال”.

وأضاف: “يتمحور نهج لكزس للتصميم حول الخروج من نطاق الأفكار التقليدية المألوفة وتجاوز حدود الخيال. وتتيح لنا هذه الجائزة فرصة المضي قدماً بهذا النهج والاستمرار بإلهام المواهب الواعدة لتوقع احتياجات الأفراد في المستقبل من أجل ابتكار تجارب مذهلة. أتقدم بالشكر إلى مجتمع التصميم العالمي على دعمهم المتواصل، الذي يسهم في نجاح هذه الجائزة ويشكل حافزاً قوياً في سعينا إلى الكشف عن حلول إبداعية لتحديات الغد من خلال تصميمات مبتكرة”.