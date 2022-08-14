فتح باب الالتحاق بسلاح الجو الملكي (رابط)

دعا سلاح الجو الملكي كل من يرغب من الطلبة بالانضمام كـ”تلميذ مرشح طيران” ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران إلى مقابلة لجنة الانتخاب.

وتاليا نص الإعلان:

“أخي الطالب ………. أختي الطالبة ………

سلاح الجو الملكي يدعوكم للانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء لتكون صقراً من الصقور الشجعان لتنال شرف الدفاع عن سماء الوطن وشرف حمل رسالة الثورة العربية الكبرى.

فبادر أخي الطالب وأختي الطالبة لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة بالانضمام كتلميذ مرشح طيران ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران

شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران:

1. يتم تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي:

WWW.RJAF.MIL.JO

2.أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

3.أن يكون حائزا على أي من الشهادات التالية:

أ.شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي، الأدبي) فقط.

ب.شهادة الدبلـــــــــــــــــــوم (الفرع العلمي، الأدبي) فقط.

جـ.شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي، الأدبي) فقط على أن لا يقل المعدل العام فيها عن 70% ولجميع مستويـات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة، دبلوم، بكالوريوس).

4. أن يكون المتقدم حاصلا على معدل 70% باللغة الإنجليزية كحد أدنى لمستوى الثانوية العامة.

5. أن يكون أعزبا.

6. أن لا يقل الطول عن (165 سم) ولا يزيد عن (185 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

7. أن لا يكون ممن تقدم لمقابلة لجنة انتخاب الطيارين في الأعوام السابقة.

8. أن لا يتجاوز العمر حتى 31/12/2022:

أ. 24 عاماً بالنسبة للجامعيين مواليد ليس قبـــــــل (1/1/1999).

ب. 22 عاماً بالنسبة لحملة الدبلوم مواليد ليس قبل (1/1/2001).

جـ. 20 عاماً بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامـــــــــــة مواليد ليس قبل (1/1/2003).

9. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيـران.

10. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.

11. أن لا يكون للمتقدم أخ أو أخت تلميذ مرشح أو طيار عامل في سلاح الجو الملكي .

12. أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

الوثائق المطلوبة:

يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:

1. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مُصدقة من وزارة التعليم العالـي.

2. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي.

3. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مُصدقاً لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامـــــة.

4. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنهــا.

5. دفتر العائلة + صورة مُصدقة عنــه.

6. جواز السفر أو الهوية الشخصيــة.

7. دفتر خدمة العلم للذكور.

8. صورة شخصية عـدد (6).

ــــــــــ ملاحظات عامة ــــــــــ

1. سيتم التواصل مع منطبقي الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي WWW.RJAF.MIL.JO ومن خلال الهاتف الخلوي لمقدم الطلب.

2. سيتم استقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجو الملكي/ ماركا (الباب الجنوبي) اعتباراً من الساعة (08:00) وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل اللجنة برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

3.الوصول إلى الباب الجنوبي/ قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباق الملكي.

4. إحضار ملابس رياضية مع حذاء خفيف.

تنبيه

مراعاة قواعد السلامة العامة والمتمثلة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة”.